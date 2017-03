Inviterer til Vintercup

Sunndal Rideklubb inviterer til det 6. Vintercupstevnet for sesongen. Dette er et «Distriktsstevne» som er åpent for sprangryttere fra Møre og Romsdal.

Så langt er 30 ekvipasjer påmeldt, hvorav en del tilreisende fra fylket. Noen av de tilreisende ønsker oppstalling og overnatting. 11-12 gjestende hester får stå ved Elverhøy.

På grunn av årstiden vil stevnet foregå innendørs i ridehallen på Elverhøy.