- Når bonden har det godt, har samfunnet det godt

Rundt 180 utsendinger til bondelagets næringskonferanse og årsmøte er fredag samlet i Molde. Selve årsmøtet skal foregå lørdag. Fredag er det næringskonferanse der - i tillegg til utsendingene - en rekke næringslivsfolk innen finans og innovasjon er samlet.

Fylkesårsmøtet hadde engasjert Henning Sommerro til å skape god stemning innledningsvis, noe surnadalingen klarte med glans. Konferansedeltakerne møtte en humoristisk og åpen musiker, som startet med kauking og avsluttet med Vårsøg.

- Han Ola Oppigard sa til far min at sang og musikk er bare tull. Det har forfulgt meg litt opp gjennom livet, smilte Sommerro - som understreket at livet hans har handlet om sang og musikk. Han tok konferansepublikummet med til "slåttatæja" og framførte tekster av både Hans Hyldbakk og Jøren Gravvold.

- Jeg har aldri har aldri hatt ambisjoner om karriere, har bare holdt på med sang og musikk. Det har vært alt. Vokste opp på Skei, på en i utgangspunktet brukar gard. Slapp heldigvis å overta garden. Bror min var ikke særlig interessert han heller, smilte Sommerro.

I feil retning

Leder Petter Bartnes i Norges Bondelag uttrykte stor bekymring for den landbrukspolitikken dagens regjering fører og den retningen som er skissert for landbrukspolitikken i landbruksmeldinga.

- Mye i landbruksmeldinga kunne bondelaget ha skreve sjøl. Lenger bak i meldinga er det politiske forslag som ikke bringer oss i riktig retning. Norges Bondelag vil gjerne være med på forbedringer, men her er det mange forslag som ikke bringer oss i riktig retning. Landbruk i hele landet har ikke kommet av seg sjøl. Det har vært en villiet politikk.

Bartnes pekte på flere forslag i landbruksmeldinga som ikke vil bidra til at vi man kan ha et landbruk i hele landet.

- Regjeringa overkjører Stortingets mål. Det blir trangere å opprettholde matsikkerhet når vi stadig skal drive kostnadseffektivitet. Dette svekker landbruk over hele landet.

Bartnes viste til at inntektsforskjellene i landbruket øker. Dagens regjering prioriterer de store bruka på bekostning av de små og mellomstore. Han pekte også på viktigheten av å opprettholde leveringsplikten.

- Ringvirkningene av norsk landbruk er like store som hele jordbruksoppgjøret. Når bonden har det godt har samfunnet det godt, fastslo Bartnes.

I løpet av dagen har Marielle Vink de Roos fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag hatt ordet. Det har også Solveig Haglund som fortalte om "Inn på tunet" som de driver fra Oppistua Øye i Surnadal.

Oscar Hovde Berntsen hadde en svært så interessant presentasjon om arbeidet som pågår med å utvikle beiteteknologi.

Gunnar Waagen fra Tingvollost har også fortalt det enorme osteeventyret familiebedrifta har opplevd det siste året.

I ettermiddag blir det politikerdebatt der mangfoldet i landbruket skal diskuteres. I panelet sitter Frank Sve, Helge Orten, Steinar Reiten, Pål Farstad, Jenny Klinge, Else-May Botten, Yvonne Vold og Lage Nøst.

Driva kommer tilbake med mer fra konferansen og årsmøtet i fylkesbondelaget i onsdagens papiravis.