En skapbil hadde havnet utfor vegen like før Hendset ferjekai på veg fra Liabø fredag formiddag. Det er bar asfalt, men smal veg på stedet. Vedtaket om å få vegstrekningen Betna-Stormyra inn i NTP med 2,1 milliarder vegkroner kommer tydeligvis ikke et øyeblikk for tidlig.