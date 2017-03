Selger restemat til halve prisen

I byene har de gjort det lenge; solgt restemat til rabattert pris. Det finnes til og med en egen app til mobilen, hvor restauranter i byer som Oslo, Bergen og Trondheim tilbyr mat til en billig penge, dersom man kommer og henter den like før stengetid.

På den måten sparer forbrukeren penger, samtidig som man kan være med å bekjempe matsvinn.

Nordmenn kaster mye mat. Rundt 200.000 tonn, hvert eneste år, anslår Matvett.no – mat- og serveringsbransjens satsing for å forebygge og redusere matsvinnet i Norge.

Ville gjøre noe

Daglig leder ved kafeen Timian & Persille i Amfi Sunndal, Gunn Laila Buskland, sier til Driva at hun over tid hadde lagt merke til saker om stort matsvinn, blant annet i serveringsbransjen, i nyhetsbildet.

Samtidig opplevde hun at en del påsmurt mat og dagferske varer på egen kafe gikk rett i søpla etter stengetid.

Ingen god følelse, medgir hun.

– Det er ikke store mengder, men det har jo vært litt, hver eneste dag.

Buskland forklarer hvordan en kafé som den i butikksenteret må ha en velfylt disk med et visst utvalg når kundene kommer. Sjøl om de kommer seint på dag. Dermed vil ikke disken være tømt når det blir stengetid.

Kaster mindre enn før

Hun bestemte seg for å gjøre et forsøk på å redusere matsvinnet.

– Nå selger vi den maten som ellers ville gått i søpla, til halv pris den siste timen vi holder åpent, fra mandag til fredag. Og rett før stengetid på lørdag.

Det har vist seg å slå an.

– Det er en del kunder som handler, og vi kaster helt klart mindre mat nå enn før, sier hun.

– Jeg tror også dette er med på å øke bevisstheten til de ansatte rundt dette med mat-svinn, legger Gunn Laila til.

– Ring eller kom innom

Kafeen legger nå hver dag ut bilder av det som er til salgs til halv pris, rundt en time før stengetid, litt seinere på lørdag.

Da kan folk ringe og bestille, og hente maten før kafeen stenger for dagen, eller de kan stikke innom for å sikre seg salater, sveler, vafler med grøt, dagens middag eller andre godsaker, til halve prisen. Utvalget vil variere fra dag til dag.

Kafeen ønsker i utgangspunktet at kundene tar med seg maten, som takeaway.

På spørsmål om hun ikke er redd for at dette kan gå ut over omsetningen; at kundene venter til den siste timen med å handle, rister hun på hodet.

– Nei, jeg er ikke redd for det. Jeg tror ikke at folk sitter slik og venter.

Buskland understreker at ingen skal måtte føle at det er ekkelt å komme og handle til halv pris den siste timen. For hun er glad hun på dette viset får solgt maten, og slipper å kaste den.

Hun sier at kafeen kommer til å fortsette med denne praksisen. Noen app blir det imidlertid ikke med det aller første. Buskland opplever at hun når kundene godt nok gjennom Facebook.

Det er snart tre år siden Timian & Persille åpnet dørene i Amfi Sunndal, og kafeen har fått godt fotfeste under glasstaket, med faste gjester og god omsetning. Selskapet driver også cateringvirksomhet.