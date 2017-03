Strålende skikarusell

Og dermed var det lørdag klart for årets første skikarusell med Øksendal IL som arrangører. Løypene lå innbydende i området kring lysløypa på Hjelden. På den ene sida av vegen var det arena for de aller yngste deltakerne. Der var det kjørt opp en rundløype for disse. Men den ene etter den andre fant ut at dette ble alt for kort og dermed bar det ut på flere runder. Ja – vi overhørte at en hadde gått hele sju runder – og enda var han på ingen måte ferdig.

Med så kort tid til å forberede seg var det denne gangen ikke mer enn 26 som gikk på tid i langløypa på andre siden av vegen. Trass i dette kan så vel arrangører og deltakere si seg vel fornøyd etter et prikkfritt arrangement i innbydende løyper.

Driva sikret seg mange fine fotomotiv denne dagen – og vi kommer naturligvis tilbake med noen av disse i vår onsdagsutgave.