Flott skøytemesterskap

Elleve jenter stilte til start i årets mesterskap – men dessverre glimret guttene med sitt fravær denne gangen. Også i voksenklassene var deltakelsen noe redusert i forhold til tidligere år. Blant annet var Bernadette Hendriks denne gangen utenlands og forhindret fra å forsvare tittelen – og dermed ble Jorunn Klingøy den dominerende dameløperen denne gangen med seier både på 400- og 800-meteren.

På herresiden stilte de fleste av deltakerne fra i fjor opp – bortsett fra Halvard Magne Magerøy og Åsmund Sandvik, som tidligere år har underholdt med mange, rivende dueller, flere ganger ispedd en smule dramatikk.

Kristiansunder og sunndalsvenn Ludvig Storvik stilte derimot til start med sin finslipte teknikk også denne gangen, og i tillegg deltok også de to døtrene hans i yngste jenteklase. For sin egen del måtte Ludvig bare beklage at grunnet manglende is i Kristiansund denne vinteren var formen nok ikke så bra som han hadde ønsket.

Også årets mesterskap ble avsluttet med et rivende oppgjør over sju runder med fellesstart – kalt «Gjøra Langlauf». Etter et taktisk og godt disponert løp sikret Endre Skrondal seg seieren her med et tiendedels sekunds margin til Endre Klingøy.

Driva kommer med mer fra skøytefesten på Gjøra i regi av Driva IL i onsdagens papirutgave.