Leteaksjon i Trollheimen

Det ble igangsatt leteaksjon etter en savnet mann i 60-åra i Trollheimen natt til søndag. Hovedredningssentralen og Røde Kors Hjelpekorps deltok i aksjonen.

Det var mannskaper fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps som fant mannen i god behold - sovende - inne på Trollheimshytta, der han hadde det godt og varmt ifølge hjelpekorpset på Facebook.

Mannen hadde med seg satelittelefon, men hadde gått tom for strøm. Dermed fikk han ikke varslet hvor han var, og var heller ikke klar over at det var igangsatt leteaksjon etter ham.

Kommentaren fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps var at det hadde vært en god og vellykket aksjon. Det er alltid en lettelse å finne den en leter etter i god behold.