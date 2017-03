Tok heim pokalen

Seks lag stilte til ishockeyturnering i Fosenhallen på Botngård i Ørland kommune lørdag. Sagene Puck klubb fra Rindal var en av dem, og det var rindalingene som atter en gang tok med seg pokalen heim. I januar vant de en turnering i Lalm, der de spilte fire kamper og meldte etterpå at det hadde vært slitsomt. På Botngård ble det altså fem kamper, og seiersgleden blir ikke mindre etter litt ekstra slit.

Det startet med uavgjort 2-2 mot arrangør Ørland Flyers. Eirik Tørset og Odd Inge Kvernberg scoret målene.

Siden banket de Leangen Hockey 4-0 med mål av Eirik Tørset, Odd Inge Kvernberg (2) og Inge Skjølsvold.

Seier ble det også mot Astor Ishockeyklubb med 3-0. Ole Bjørn Grytbakk satte alle tre etter pasninger fra henholdsvis Eirik Tørset, Lasse Skjølsvold og Olaf Karlstrøm.

Siden ble det brakseier mot Rosenborg Ishockey med hele 6-0. Av de seks scoret Ole Bjørn Grytbakk fire, mens Inge Skjølsvold og Odd Inge Kvernberg satte ett hver.

Dermed lå Sagene Puck godt an før siste kamp mot Forbregd Flyers. Etter å ha slitt seg til uavgjort 1-1 med mål av Ole Bjørn Grytbakk assistert av Lasse Skjølsvold, var det klart at rindalingene kunne ta med seg pokalen heim.

Bildene på profilen til Sagene Puck klubb på Facebook viser pur seiersglede i garderoben etter en lang hockeydag i Fosenhallen.

Vi var innom siste trening før turneringen på Ørlandet på torsdag, på ganske ruglet is på Sagene Amfi. Vår og varmegrader innbyr ikke til å lage god is å trene på, og med enda en pokal på hylla, kan det være greit for gutta i Sagene Puck Klubb å stue køller, leggskinner og hockeyskøyter unna og bedrive annen type trening fram mot neste sesong.