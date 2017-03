- Snur saka opp ned

I eit lesarbrev som vart publisert på driva.no mandag, driva.no/meninger, har Svein Stolsmo meiningar om namnet "Saksa" eller "Blåfjell" som ligg på grensa mellom Halsa og Surnadal kommune. Stolsmo meiner det blir heilt feil å døpe om fjellet.

Bernt Bøe reagerer på innlegget, og har sendt Driva følgande lesarbrev:

"I eit lesarbrev som Friluftsentusiasten og sportsmannen Svein Stolsmo gjer stor innsats for turidretten i Halsa. Og både han og eg elskar den flotte naturen og fjella vi har rundt oss.

Men argumentasjonen hans i lokalmedia for å bruke det feilaktige namnet "Saksa" på Blåfjellet held ikkje mål. Dessverre snur han saka opp-ned.

Først: Når eg (m.a. i Driva 3. mars) – som ein av mange - krev bruk av det rette og opprinnelege namnet Blåfjellet, er det jo ikkje VI som vil "skifte navn" eller "døpe om" fjellet! Det motsette er problemet - nemleg at nokon av ukjent grunn har omdøypt Blåfjellet og begynt å skrive "Saksa".

Og: Når Stolsmo påstår at da saka var oppe i 2013, "ble forslaget om navneendring avvist av Statens kartverk", er det direkte usant! .Det som skjedde, var at Kartverket i brev til Surnadal kommune 27.08.2013 starta namnesaka, etter at Bøfjorden Historielag hadde bede om det. Mange høringsuttalar vart innsende. Men saka vart ikkje følgd opp på kommunalt plan og kom difor ikkje til Kartverket den gongen.

Stadnamnansvarleg i Kartverket, Nils Jørgen Gaasvik, har seinare etterlyst behandlinga, som han skriv «har stoppa opp». Difor blir ho no teken fram att av Surnadal og Halsa kommunar.

Det er skuffande og vitnar om lite respekt for fagleg og historisk kunnskap når Stolsmo feiar min dokumentasjon (som m.a. stod i Driva 3.3) til side med at «Her blir det argumentert og henvist i det vide og brede om at fjellet må skifte(!) navn.» Kven har skifta namn på fjellet?

Kart, skilt og trykksaker med «Saksa» har altfor lenge fått feilinformere - narre bort - folk. Vel kan det vera eit prestisjenederlag for somme om dette no blir korrigert. Og vel kan det vera brysamt å rette opp skaden - med å makulere kart og brosjyrer som viser grove feil. Men det er bagatellar - sett opp mot forfalsking av historiske terrengnamn.

Beklagar å måtte gjenta det: Namnet "Saksa" har ingen ting med Blåfjellet å gjera!"

Bernt G. Bøe