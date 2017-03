Vinterfestival, leik og skimoro

Det har vært et gnistrende fint vintervær i distriktet de siste dagene. Til helga melder meteorologene fortsatt mye sol, og temperaturer fra to pluss til to minus. Med innsatsen som er lagt ned på Ålvundeid den siste tida, skulle alt ligge til rette for fine dager og opplevelser – både med og uten ski på beina – under Sunndal Vinterfestival.

Henrik Børset forteller til Driva at det ble tråkket til rett tidspunkt i festivalområdet, slik at en nå kan glede seg over å ha rundt 15 centimeter knallhard såle under skiene. Festivalområdet blir i år mellom Børsetlauvet og skiheisen, og her er det litt av hvert som skal foregå. Barnas Vinterleker kaller arrangørene det; og her blir det mye fart, leik og moro! En kan renne på akebrett, leike snøballkrig, gå på ski og finne på andre aktiviteter i snøen. Bare fantasien setter grenser! På festivalområdet blir det også lavvo, det blir musikk og bål. Hvis været tillater det, blir det også mulig å bli med på helikoptertur over området. I varmestua kan man ta en pause, her blir det mulig å kjøpe seg noe godt å bite i, med drikke til – og sjølsagt går heisen, for den som vil prøve seg i Børsetlia. Forholdene i lia er fortsatt gode, sier Børset, og gir æren til Asbjørn Gjøvik for utrettelig innsats i bakken.

Midt på dagen lørdag starter slalåmrennet i lia, som er åpent for alle som ønsker å delta. Det blir også fjellskirenn, med start på Fjellhaugen, og mål på Stormyra.

– Ei meget heftig løype, derfor har vi satt 18 års aldersgrense, forklarer Børset.

Dagen avsluttes med premieutdelinger ved lavvoen på festivalområdet.

Moroa fortsetter også på søndag, stort sett med samme opplegg som lørdag. Denne dagen blir det skirenn for store og små på festivalområdet.

Nå håper Børset på storinnrykk av folk. Han minner om at arrangementet skal passe for de aller fleste. En gylden mulighet til å samle hele familien for leik og moro ute.

– Vi har noe for alle, både den som vil nyte en kopp kaffe på verandaen i varmestua med utsikt både ned til festivalområdet og opp i skiheisen, den som vil kjøpe seg en uforglemmelig tur med helikopter, og den som bare vil komme seg ut, på langrennsski, slalåmski, akebrett – eller på føttene. Det er sosialt og godt å komme seg ut, sier Børset, og minner om at det for øvrig går mot vår, og at det på eidet nå er seks-sju timer med sol...