Ole Paus spelar på Kleiva

- Laget Vårsøg håpar å tenne Vårsøget, skape forventningar og noko å glede seg til med denne pressemeldinga. Vi slepp heile programmet og startar billettsalet 1. april, skriv Gerd Ingrid Kvendset - dagleg leiar i Laget Vårsøg.

- Vi skal i tillegg kome ut om kort tid med meir om spennande konsert på Surnadal Billag, om Drivadebatt, og om storstilt familiearrangement på gardstunet til Bernt Ole Moen (låna frå 1537) i øvre Surnadal i samarbeid med Surnadal sparebank for å markere deira 175-årsjubileum m.m. Følg med i pressa på facebook og heimesida vår.

Kleivakvelden

- Gjesteartist på Kleiva i år blir den folkekjære og allsidige Ole Paus (70 år i år) samt den iranske songarinna Marjan Vahdat. Henning og John Pål, diktmønstring, prisutdelingar og hornmusikk vert det og, sjølvsagt.

Det vert pubkveld med Balalajkaorkester og russiskinspirerte forfriskningar, boksøg med Kjartan Fløgstad, konsert i Stangvik kyrkje med Cantus og Juniorsolistane. Koret er prisløna og Juniorsolistane er rekrutteringsorkesteret til Trondheimssolistene, som består av unge lovande frå heile landet.

På Gulla Gård vert det eksklusiv intimkonsert. Brage Christian Einum og Else Bøe på flygel, Marianne B. Lie på Cello Storstuå, Surnadal kulturhus.

Om konserten:

Et konsertprogram med norske røtter: Sangeren Tone Elisabeth Braaten, munnspilleren og komponisten Sigmund Groven, sangeren og gitaristen Lars Klevstrand og pianisten Ivar Anton Waagaard utgjør et mangfoldig firkløver i norsk musikkliv.

De fire artistene kom sammen i 2014, da de vinklet repertoaret mot 200 års norsk musikkhistorie, med klangbunn i grunnlovsjubileet. I 2015 satte de søkelys på verk av pianisten og komponisten Johan Øian, i hundreårsjubileet for hans fødsel. Arbeidet med disse prosjektene ble et gjenhør med mye kjært, men nesten glemt. Så når gruppa nå går videre med «Lengting, liv og song», en linje hentet fra klassikeren «No livnar det i lundar», er det i erkjennelsen av at mye glemt er enda bedre gjemt, og trenger lufting gjennom nye tolkninger. Mye av det som vi har vært vant til å ta for gitt er ikke så opplagt lenger, og vi har alle godt av å bli minnet om alt det fine som ligger der og venter på å bli hørt. Samtidig trekker gruppa linjene fram til vår tid…

Konserten er full av eviggrønne norske sanger, viser og instrumentalstykker som vil treffe mange hjemme, skriv Gerd Ingrid Kvendset.