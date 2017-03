Opplagsnedgang – men sterke lesertall

Tirsdag offentliggjorde Mediebedriftenes Landsforbund opplagstallene for 2016. Driva har lagt et tøft opplagsår bak seg. I fjor kom avisa ut med 226 abonnenter i minus. Det er en utvikling som redaktør Sigmund Tjelle ikke er fornøyd med. Han sier det jobbes hardt for å snu utviklingen.

– Vi har ikke i stor nok grad lykkes i å øke den digitale abonnementsutviklingen som kompenserer for frafallet på papir. De aller fleste avisene mister lesere på papir, men mange har klart å få med nye digitale abonnenter. I tillegg til å fortsette med å lage ei god papiravis, er det den digitale satsingen vi må lykkes bedre med framover. Abonnementsinntektene de to første månedene i 2017 har stabilisert seg. Det er veldig positivt og tegner godt for abonnementsutvilklingen i år.

Driva reduserte frekvens fra tre til to utgiverdager i uka sommeren 2015. Dette har bidratt til at avisa leverte et godt økonomisk resultat i 2016.

- Driva er bunnsolid økonomisk med en egenkapital på rundt 15 millioner kroner. I fjor kom vi ut med en pluss på 782.000 kroner på regnskapet. Den økonomiske utviklingen er vi godt fornøyd med, sier Tjelle.

Slik er opplagsstatus for aviser på Nordmøre og i Romsdal: Romsdals Budstikke 15056 (-107), Tidens Krav 11586 (+32), Aura Avis 2687 (+66), Driva 3073 (-226).