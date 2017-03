Sunndaling med i legendariske The Beatniks

The Beatniks ble etablert i Oslo av Svein Finjarn så langt tilbake som i 1961 og har holdt det gående uavbrutt siden den gang. På 60-tallet var bandet popstjerner av nordisk format og vant blant annet det nordiske mesterskapet for shadowband i Göteborg. De deltok også i to norske spillefilmer på 60-tallet. The Beatniks har i årenes løp gitt ut mer enn 20 album og en rekke singler under eget navn i tillegg til flere innspillinger med andre artister, og holder i disse dager på å avslutte et nytt album som kommer ut til sommeren 2017.

Beatniks har gjennom årenes løp delt scene og plakat med flere av 60-tallets storheter som Hollies, Hermans Hermits, Small Faces Tremeloes, Searchers, Yardbirds og Manfred Mann for å nevne noen. Bandets leder Svein Finjarn ble i 2016 innlemmet i «Rockheim Hall of Fame» og ble i den forbindelse hyllet i et eget program på NRK i beste sendetid.

- Det er ikke uten ærefrykt jeg går til denne jobben uttaler Bjørnar Strøm i en pressemelding.

- Beatniks var blant mine idoler på 60-tallet og jeg hadde bilde av bandet, sirlig klipt ut fra Poprevyen, på skapdøra på rommet mitt.

- Det er litt tilfeldigheter som gjør at jeg går inn i Beatniks nå, jeg har kjent Svein Finjarn i en årrekke og vi har snakket om dette flere ganger men det var først nå det passet for begge parter.

Etter ferdigstillelsen av det nye albumet venter festivaljobber i løpet av sommeren og til høsten jobbes det med et eget show på noen av våre mest kjente scener.

56-åringen Beatniks hviler ikke på sine laurbær.

Bjørnar Strøm har vært bosatt i Østfold i over 30 år men regner seg fortsatt som helhjertet sunndaling. «Jeg har hus i Presthagen, fire barn og sju barnebarn i Sunndal, så jeg prøver å være der så ofte jeg har mulighet. Jeg prøver også å holde kontakt med musikermiljøet på Øra også og senest i romjula var jeg å se som en av musikerne i «Johnny Cash-tribute» på Øra Kafe.»