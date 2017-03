Dømt til 18 års fengsel for drap på kjæresten

17 år gamle Frutuna Tsegay ble drept med 36 knivstikk om kvelden torsdag 19. november 2015. Saka har denne uka vært oppe i Nordmøre tingrett. I retten har 19-åringen for første gang fortalt detaljert om hva som skjedde i forkant av drapet. Han sa at han drepte kjæresten på impuls etter at hun hadde gjort det slutt med ham. Mannen tok fly fra Stavanger til Trondheim på drapsdagen. Der kjøpte han en kniv, før han reiste videre til Sunndal. I retten forklarte han at han kjøpte kniven for å ta sitt eget liv, fordi han fryktet at hun ville gjøre det slutt.

Jenta hadde bodd på mottaket siden oktober samme år. De to skal ha vært kjærester siden 2012, da de begge bodde i Eritrea.

– Planlagt reise

19-åringen var tiltalt etter straffelovens paragraf 275, for å ha drept en annen. Aktor Ingvild Thorn Nordheim la onsdag ned påstand om fengselsstraff i 18 år for mannen.

– Vi mener det var en planlagt reise der han kjøpte en kniv som var drapsvåpen. Vi mener det var en veloverveid og planlagt handling at han skulle drepe henne da han kom til Sunndalsøra, sa Nordheim til NTB før dommen falt.

19-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, sa at han håpet straffen ville lande på rundt 12 år.

– Forskjellen mellom vårt standpunkt og statsadvokatens standpunkt er om drapet har vært planlagt. Vi mener drapet skjedde i affekt, sa Riple.

Torsdag ettermiddag falt dommen. Mannen ble dømt til fengsel i 18 år for overlagt drap, i tråd med aktor Ingvild Thorn-Nordheims påstand.

19-åringen må også betale 200.000 kroner i erstatning til jentas mor.

Det er NRK som melder dette.

Vitner

Det var på et beboerrom på asylsøkermottaket i Tredalsvegen drapet skjedde. Flere vitner var til stede. To av dem forklarte seg i retten mandag. Ifølge Tidens Krav oppfattet ikke vitnene at det var noen uoverensstemmelser mellom de to før mannen plutselig reiste seg med en kniv i hånda. Ei jente som var til stede i rommet, forsøkte å gripe om kniven. Hun ble sjøl skadd.

Frutuna ble drept med 36 knivstikk, blant annet i brystet, ryggen, halsen og buken.

Nødetatene kom raskt til stedet, men jentas liv sto ikke til å redde.

Mannen flyktet fra stedet ved å hoppe ned fra en veranda i andre etasje i blokka. Han ble en times tid seinere innhentet og pågrepet av politiet. Ifølge NRK hadde han gjemt seg i et skogområde i nærheten. Han hevdet i retten at han forsøkte å ta sitt eget liv ved å henge seg med et belte etter drapet, uten å lykkes. Kniven hadde han mistet.