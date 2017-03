Habilitetssak til kontrollutvalget

Det var Synnøve Helland (Sp) som ba om en evaluering fra KS om habiliteten til Røkkum, som i tillegg til å være utvalgsleder også er ansatt som mellomleder i kommunalteknisk tjeneste i Sunndal kommune. I svarbrevet konkluderer de med at Røkkum er inhabil i alle saker som han eller teknisk leder har hatt et ansvar for å legge fram for politikerne.

« I en kommune med tradisjonell struktur – organisering i etater – så vil etatssjefene være utelukket fra valg. Tilsette på lavere ledd i organisasjonene, som leder av enkelte enheter vil være valgbare,» skriver KS

i svarbrevet til kommunen. Det konkluderes med at Røkkum er valgbar både som folkevalgt og som utvalgsleder, men at han vil være inhabil i saker som teknisk leder legger fram for politikerne.

Erling Rød (Frp) har bedt kontrollutvalget se på hvor mange saker Røkkum har vært inhabil i siden han ble valgt som utvalgsleder for snart åtte år siden. – En stygg sak dette, sier Rød.