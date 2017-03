Slipper ekstra renovasjonsgebyr

Etter 1. januar har Sunndal kommune stilt krav om at folks søppeldunker skal stå maksimalt fem meter fra vegen på hentedagen. Det har skapt vansker for en del eldre og uføre i kommunen. I februar fikk Stig Rune Andreassen (Frp) etter en interpellasjon støtte i kommunestyret for at eldre og uføre skal få mulighet til å søke dispensasjon fra kravet om henteavstand.

Men rådmann Randi Dyrnes mente dette ikke kunne være gratis.

Før torsdagens møte i teknikk-, miljø- og kulturutvalget foreslo hun at det fra 2018 skal innføres et ekstragebyr for henting ut over femmetersgrensa.

Hun viste til renovasjonsforskriften, hvor det åpnes for at en annen plassering av dunkene kan godtas, men da mot et ekstragebyr.

Det fikk mange til å reagere kraftig, blant dem Andreassen.

I dagens møte satte både Ap og Frp fram forslag om ikke å kreve ekstragebyr. Rådmannen fulgte deretter opp med å trekke forslaget sitt om å innføre et slikt gebyr.

I vedtaket gis teknisk sjef i Sunndal fullmakt til å behandle søknadene som kommer om dispensasjon fra kravet om henteavstand.