Årsfest i Åsskard

Vikarprest Torbjørn Brøske gjer teneste saman med organist Bernt Bøe, klokkar Randi Bøe, forsongarar og konfirmantar. Eit barn blir døypt. Tekster og musikk er henta frå Maria Bodskapsdag – som eigentleg kjem ei veke seinare. Takkofferet går til Kirkens Nødhjelp.

Under årsfesten rett etter messa serverer soknerådet enkel middag til alle. May Britt Johnsen og Gunda Bele i soknerådet legg fram årselding og rekneskap for 2016 – illustrert med fotoserie frå eit aktivt kyrkjeår. Og ordet er fritt.