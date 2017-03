Rikke på talerstolen

Rikke Sørdahl fra Sunndal er tredjekandidat for Møre og Romsdal SV til stortingsvalget til høsten. Denne helga representerer hun Møre og Romsdal SV på landsmøtet på Gardermoen. I dag var hun for første gang på talerstolen på et SV-landsmøte.

Tema var ett av hovedkravene SV vil stille til eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget; nei til profitt på velferd, lyder pressemelding fra Ingrid Opedal.

-Vi i Møre og Romsdal mener det er bra at kampen for profittfri velferd skal være ett av SV sine politiske hovedkrav. Fordi det er så selvsagt at det skal være det. Jeg kommer fra et fylke der det er altfor mange eksempler på at penger som skulle gått til en bedre hverdag for barna våre i barnehagene går rett i lommen på privatpersoner som profitt. Lignende situasjoner ser vi også i driften av asylmottak og i barnevernet. Helsesektoren er enda et skrekkeksempel. Vi vet at der private tjener penger, går det ut over tilbudene, arbeidsforhold og arbeiderlønn. Ikke bare tror jeg, men jeg vet at om en vet at skattepengene går til gode barnehager og en helsetjeneste som holder mål, og ikke havner i skatteparadis og gjør de rike rikere, da er det en glede å betale dem. Derfor er det så ubeskrivelig viktig at vi fortsetter å være de som krever at privatpersoner ikke skal tjene seg rike på oss, ikke bare folk flest, men folket, sa hun på talerstolen, i følge Opedal.