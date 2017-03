Beruset bak rattet

En pensjoinst fra Tingvoll ble nylig dømt i Nordmøre Tingrett til betinget fengsel i 21 dager for å ha kjørt bil i beruset tilstand.

Fullbyrding av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på to år. For betinget fengselsstraff er det et krav at personen som er domfelt ikke foretar en ny straffbar handling i løpet av prøvetiden.

Mannen blir fratatt førerkortet i 24 måneder og må avlegge full nye førerprøve for å få førerretten tilbake.

Det var i februar i år han ble siktet for å ha brutt vegtrafikkloven ved å kjøre motorvogn da han var påvirket av alkohol. Det var en lørdag i januar i år han kjørte beruset i Tingvoll. Da han ble tatt av politiet viste blodprøven en alkoholkonsentrasjon på 1,17 promille. Det skjedde ingen trafikkuhell under kjøringen, men mannen kjørte seg fast på grunn av snøværet. Siktede har ingen straffesaker på seg fra før.

Retten finner det bevist at mannen kjørte i ruset tilstand og at han har handlet uaktsomt. Mannen godtok dommen.