Bli med til topps

Lørdag 25.mars 2017 er det klart for den fjerde utgaven av Dynafit Romsdal Rando i Isfjorden, Møre og Romsdal.

Romsdal Randoneeklubb inviterer til toppturkonkurransen.

- Tar du utfordringen til 2500 høydemeter over de 3 fjellene Galtåtind (1124moh), Søre Klauva (1348moh) og til slutt Kirketaket (1439moh) i godt merket løype? Det passer for både trente mosjonister og toppturentusiaster, sier arrangørene i en pressemelding.

De tre toppene i Isfjorden er av de fineste i området med fantastisk utsikt, mener arrangørene, og løypa legges litt utenom det som vanligvis blir gått. Initiativtaker Ola Hovdenak i Romsdal Randoneeklubb arrangerte testutgave av rennet i 2014, og deltakerantallet har økt jevnt etter det.

- Vi håper på 100 deltakere i år. Ved dårlig vær og eventuell skredfare vil løypetraseen endres. Sikkerheten står selvfølgelig i høysetet og vi har god hjelp av Isfjorden IL til en trygg og sikker gjennomføring av rennet.

Nytt av året er touring klasse uten tidtaking. Her er det vanlig toppturutstyr som gjelder. Speedklassen passer for de med lett randoutstyr og som har lyst å måle krefter mot andre. Raceklassen er for den aktive mosjonisten og eliteutøverne. Alle deltakere må minimum ha søker/mottaker, søkestang, spade, vindtette klær og hjelm.

Arrangørene lover flotte premier, både til de beste i raceklassen og uttrekkspremier som trekkes ut blant samtlige deltakere. Det kan nevnes 20.000,- i premiepenger.

Det skjer mye i Isfjorden denne dagen. I samarbeid med Romsdalsvinter arrangeres Barnas Romsdalsvinter med gratis aktiviteter rundt skytebanen for barn mellom 0 og 15 år.

Isfjorden IL arrangerer også en ny vri på turrennet Isfjorden Rundt med motbakkelangrenn fra skytebanen til Husnebbu.