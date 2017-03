Fem færre gauper i Nesset

Jegere har intensivert jakta på gaupe i Romsdal og deler av Nordmøre de siste ukene. I Nesset er det så langt skutt fire gauper. I tillegg ble et dyr påkjørt på Bugge for et par uker siden.

Det har vært et jaktlag med erfarne jegere i sving for å kunne minske gaupebestanden i kommunen. Det er kvotefri jakt i Nesset, og det kan bli felt flere dyr fram til jakta avsluttes 1. april. Gaupa som ble skutt mandag, endte sine dager ved inngangen til Skrøotunnelen ved Fredsvika.

Tidligere er det skutt ei gaupe i Surnadal og to i Eide.