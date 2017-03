Stjal fra snøskutere

I løpet av forrige uke har det vært tyver på ferde i Folldalen, og lensmannen i Surnadal og Rindal har så langt fått inn to anmeldelser på tyveri fra snøskutere parkert ved Gråhaugen.

Politiførstebetjent Anders Magne Ormset forteller om enda en anmeldelse - fra vestre Nordmarka, og at de i tillegg har hørt rykter om flere steder der tyveri fra parkerte snøskutere skal har forekommet.

Ber om tips

- Anmeldelsen fra Rindal Røde Kors Hjelpekorps går på at tyveriet har skjedd en gang mellom forrige søndag og nå sist fredag, mens de øvrige hendelsene ser ut til å ha foregått over et lengre tidsrom, sier han.

Blant annet hadde de en liknende hendelse ved parkeringsplassen ved Reinslivatnet i Halsa, der det hadde vært innbrudd i én bil og forsøk på innbrudd i andre. Dette skjedde i februar.

Uansett er Politiet interessert i tips, om noen har sett mistenkelige biler som har trafikkert Folldalsvegen, Vindøldalsvegen eller Nordmarksvegen eller andre aktuelle veger i distriktet.

Rindal Røde kors hjelpekorps fikk høre rykter om tyveri fra snøskutere i distriktet, og to av medlemmene tok turen inn til Gråhaugen for sjekke korpsets egen skuter som sto parkert der - og fant at tyver hadde vært på ferde.

Tydelig merket snøskuter

Operativ leder Richard Halgunset er skuffet over at noen kan være smålige nok til å ta turen helt inn til Gråhaugen for å stjele.

- Det er litt ergerlig at de stjeler fra ideelle organisasjoner som er avhengig av å samle inn penger til alt vi trenger til å drifte organisasjonen, sier han.

Fra snøskuteren som var parkert bak ei bygning ved Gråhaugen - ikke synlig fra parkeringsplassen - har det forsvunnet bensinkanner, ei splitter ny førstehjelpsveske med mye utstyr, skredtau samt et verktøyskrin etter at medlemmene i korpset har hatt snekkeroppdrag inne på Trollheimshytta.

Halgunset anslår verdien av det som er stjålet til 3-4.000 kroner.

- Det dreier seg om en uniformert, hvitlakkert snøskuter med tydelige røde kors-merking, så tyvene kan ikke ha vært i tvil om hvem de har stjålet fra, sier han.