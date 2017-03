Flere unge medeiere i Coop

Særlig øker andelen yngre blant de 86.755 medeierne, som i fjor delte 35 millioner kroner i kjøpeutbytte og andre medlemsfordeler.

Det går fram i ei pressemelding fra selskapet.

Coop Orkla Møre SA hadde en omsetning på 3,1 milliarder kroner og et resultat før skatt i 2016 på 51 millioner kroner. Dette er en økning på 7,7 millioner kroner i forhold til 2015. De 86.755 medlemmene fikk 35 millioner i kjøpeutbytte, bonuser fra samarbeidspartnere og andre medlemsfordeler.

- Takket være våre kunder, som også er våre medeiere, og dyktige ansatte leverte vi i 2016 et resultat og en salgsvekst langt bedre enn ventet. Dette er vi svært godt fornøyd med. Den organiske veksten i våre dagligvarebutikker endte på 3,8 prosent og vi tar for andre år på rad markedsandeler i vårt område. Vi har arbeidet mye med å gi kundene våre enda bedre service, og dette har gitt gode resultater, sier administrerende direktør i Coop Orkla Møre, Arild Sørlien.

Resultatforbedringene kommer i hovedsak fra butikkvirksomhet i laget, og spesielt lavpriskjeden Extra har ifølge pressemeldingen hatt en svært god utvikling i 2016.

- Extra-kjeden vokser mest av alle dagligvarekjeder i Norge, og vi ser at kombinasjonen av lave priser og et extra stort utvalg av varer treffer kundene godt, sier Sørlien.

Antall medlemmer i Coop Orkla Møre økte med 4.688 til 86.755 medeiere. Særlig er det en stor økning blant yngre kunder.

- Vi er glade for at stadig flere oppdager, og spesielt yngre kunder, at det er lønnsomt å være medlem i Coop Orkla Møre, sier Sørlien.

Det er i 2016 gjennomført fire fusjoner med følgende samvirkelag; Coop Gossen, Coop Midsund, Coop Frei og Coop Eresfjord. Coop Orkla Møre har ved årsskiftet 75 butikker i 36 kommuner i Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Coop Orkla Møre har sitt hovedkontor på Orkanger, og er det sjette største av totalt 89 samvirkelag i Coop. Coop står i dag for om lag 30 prosent av dagligvareomsetningen i Norge.