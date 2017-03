Godt bankår i Nesset

Resultat før skatt på 14,96 millioner kroner i 2016.

Nesset Sparebank hadde et svært godt år i fjor. Resultatet på 14,9 millioner kroner utgjør ,02 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 0,9 millioner lavere enn for pr. 31. desember 2015. Banksjef Jan-Børge Silseth skriver i en pressemelding at nedgangen skyldes i hovedsak at banken hadde en positiv engangseffekt med avvikling av ytelsesbasert pensjon i 2015 som gjorde at de hadde lavere pensjonskostnader sett i forhold til hva som er vanlig.

Netto andre driftsinntekter har økt med 2,87 millioner i løpet av 2016. Dette skyldes økt utbytte og vekst av antall kunder som bruker banken på tradisjonelle banktjenester og på skade- og personforsikringsområdet.

- Dette viser at det er stor aktivitet i banken.

Bokførte kredittap pr. 31. desember 2016 var på 3,95 millioner mot 7,37 millionerpå samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er avsatt på kunder og som enda ikke er konstaterte tap. Egenkapitalavkastningen etter skatt var pr. 31. desember på 8,38 %.

Pr. 31. desember 2016 var egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 8,34 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid.

- Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastet lån utgjør per 31. desember 2016 1.996,07 millioner mot 1.787,22 millioner på samme tid i fjor. Veksten er på 11,7 %.

Totale utlån inkludert avlastet lån utgjør pr. 31. desember 2016 1.797,34 millioner kroner, som er en økning på 137,74 millioner fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 8,30 %. Den største økningen er kommet på personmarkedet. For personmarkedet er ca. halvparten av utlånsøkningen kommet på lån overført til Eika Boligkreditt AS (kredittforetak).

Innskudd fra kunder utgjør pr. 31. desember 2016 1.078,29 MNOK mot 985,89 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 8,76 %. Bankens innskuddsdekning er på i underkant av 80 %.

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og pr. 31. desember 2016 var nøkkeltallene henholdsvis:

• Ren kjernekapitaldekning på 17,02 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,50 %

• Kjernekapitaldekning på 20,58 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,00 % og

• Kapitaldekning på 21,90 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,00 %