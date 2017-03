Ny kamp om pokalen

Fredag 7. april 2017 klokka 11.00 blir det atter lokaloppgjør i Innebandy mellom Halsakameratene -Surnadal Ball-Klubb og Rindal Bandy utenfor i peisestua på Surnadal sjukeheim. På alle lagene er det brukere fra sykehjemmet, dagsenteret og omsorgsboliger.

Innebandykampene foregår sittende/stående i en ring og det trenes en gang i uka i alle tre kommunene og trimmen ledes av henholdsvis tre gamle kolleger; fysioterapeutene Trine Kristiansen Glåmen(Halsa) og Conny Hübner(Surnadal) og Mildrid Kattem Aune( Rindal). Ansatte på dagsentrene og frivillige er med og drar lasset, slik at disse ukentlige treningene kan gjennomføres.

Premien er en flott vandrepokal, som Surnadalslaget har vunnet to år på rad, som nå Halsakameratene og Rindal Bandy iherdig ønsker å kapre. Surnadal sjukeheim med sjefskokk Albert Brauwer og stab stiller med middag på hele gjengen etter kampen.

Spillerne gleder seg til turneringa og er spent på resultatet, for selv om gjennomsnittsalderen er over 80 år, så er det ekstra stas å vinne et slikt lokaloppgjør.