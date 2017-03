Politiet i Orkdal, Skaun, Agdenes, Meldal, Hemne og Snillfjord ber sjåfører tenke over konsekvensene av dagen derpå-promille og ikke bli en del av statistikken.

Det er på sin Facebook-side de forteller om mannen de stoppet onsdag - og som "blåste rødt" i utrykningspolitiets alkometer:

Mannen forklarte at han drakk vin sent i går kveld men var sikker på at han var edru før han startet kjøreturen. Han hadde attpåtil blåst til null i sitt eget butikkjøpte alkometer før han kjørte hjemmefra. Han ble stanset 12 timer etter avsluttet drikking og fikk utslag på begge alkometerne til patruljen. "Jeg lever av førerkortet mitt" - sa den godt voksne mannen og senket hodet."

En ny blåseprøve ble gjennomført etter 30 minutter, og da var resultatet halvvert.

- Derfor fikk mannen etter hvert kjøre videre uten å bli anmeldt, siden han så vidt var under lovlig grense, skriver politiet.

Dette er imidlertid langt ifra noen unik historie for politiet, men noe de opplever til stadighet. De ber folk tenke seg om:

- Slik lavpromille som vi her snakker om ser vi flere tilfeller av. Ulik alkoholforbrenning gjør at en ikke kan kalkulere med dette. Tenk på konsekvensene av dagen-derpå promillen og ikke bli en del av statistikken vår.