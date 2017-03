Billettfarse i Surnadal

Surnadal kommune ved rådmann Knut Haugen takket ja på en forespørsel fra Kristiansund Ballklubb om å sponse den nyopprykka eliteserieklubben i fotball med 30.000 kroner. Forespørselen blei sendt alle nordmørskommunene. Rådmannen takket ja innenfor rammen av sin fullmakt.

Sponsinga fikk skarp kritikk av formannskapsrepresentant Jon Nordvik (Ap) på siste formannskapsmøtet. Nordvik mener det er hinsides all fornuft å bruke 30.000 kroner av næringsfondet, der pengene er hentet fra, til å sponse et fotballag i Kristiansund. Det er andre ting de pengene kunne vært brukt til sier han.

Rådmannen forsvarer sin avgjørelse med at han synes det er et slag for identitetsbygging på Nordmøre. Med sponsinga følger fire sesongkort til KBK sine heimekamper.

Nå er det heit debatt om hvem som skal få nyte godt av billettene. Rådmannen mener billettene kan brukes som velferdsgode for kommunalt ansatte. Dette er ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) sterkt imot. Hun mener billettene kun skal brukes av idretts- og skytterlag i kommunen.

Ordskiftet har utspilt seg i sosiale medier og på TK sine nettsider. TK har fulgt saken og etter et oppslag onsdag om rådmannens forslag om å bruke billettene også til kommunalt ansatte, fikk TK en telefon fra ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) om at dette ikke var aktuelt og aldri har vært det.

– Rådmannen og jeg har nok snakket forbi hverandre for vi er enig om at intensjonen er at billettene skal brukes til barn og unge, sier Lilly Gunn Nyheim (Ap).

Jon Nordvik (Ap) registrerer nå debatten saken har skapt og sier det vitner om at sponsinga nok var lite gjennomtenkt i utgangspunktet.

– Hadde ikke jeg kommet med mine bemerkninger til det som var en referatsak. Hadde nok ingen reagert. Men jeg mener nå som da det er feil bruk av næringsfondet, sier Nordvik.

Hadde sponsinga vært fremmet som en politisk sak er det ikke sikkert den hadde fått flertall. Ordføreren sier hun kommer tilbake med synspunkter på sjølve saken.