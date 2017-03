Skilter med nye arbeidsplassar

Måndag presenterte leiinga for SuSu-programmet veldig positive tal fra SSB-statistikken for Indre Nordmøre. I Sunndal og Surnadal samla er det ein auke på 156 nye arbeidsplassar for dei to kommunane – ein auke på 2,4 prosent i perioden 2013 – 2016.

Per Helge Malvik og Ståle Refsti vil slett ikkje gje SuSu-programmet heile æra for dette, men dei ga klart uttrykk for at dei var godt nøgde med tala – dette viser at Indre Nordmøre er på offensiven.

