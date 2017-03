Det var på Sunndalsøra like før midnatt natt til lørdag at politiet kom over en bil med stjålne kjennemerker. Da de ransaket huset ved der bilen sto parkert, pågrep de to menn og gjennomførte samtidig et narkotikabeslag. Hvor store mengder narkotika det er snakk om sier ikke politiet noe om i Twitter-meldingen.