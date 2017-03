Gråura stengt.

Skredet har gått i bunnen av Gråura, på Sunndalssida av kommunegrensen - og sperrer vegen.

Både på Oppdalssida og på Gjøra er vegen sperret i god tid før selve rasstedet. Det kan ta tid før dette blir ryddet opp, skriver Adresseavisen.

- Det er ikke mulig å komme forbi skredet har vi fått melding om. Det er rast ut en del, og veien vil ikke bli åpnet i natt. Jeg vil tro at entreprenør og vegvesenet vil ha dagslyset før de kan si noe mer, sa Frode Gjøsund, operasjonsleder ved Nordmøre og Romsdal politidistrikt til Adresseavisen i natt. Minst 40 kubikk har rast ut, det ramler i natt fortsatt steiner i området - og det kan henge mye storstein oppi fjellet, som kan komme når steinmengdene på vegen flyttes på.

- Folk som må til Sunndalsøra eller Kristiansund - eller Oppdalsregionen i natt eller søndag morgen, må kjøre via Meldal, Rindal og Surnadal. Alternativet er å kjøre om Romsdalen. Politiet fikk første melding ti på elleve lørdag kveld om at det var fare for ras i Gråura.

- 20 minutter senere fikk vi meldingen om at det var gått et ras, sier Gjøsund.

Geolog er på stedet søndag morgen for å vurdere rasstedet.

