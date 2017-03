Rv 70 blir stengt i flere dager

- Det har rast ned mye stein. I tillegg er det et parti oppe i fjellskjæringa som er usikkert. Dette må vi få ned før vi starter oppryddinga nede på vegen. Noen av blokkene som ligger på vegen er store og må deles opp for å få ryddet dem unna, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen i en pressemelding.

Før oppryddingsarbeidet kan starte, må det gjøres grundige risikovurderinger. Statens vegvesen er allerede i gang med å planlegge arbeidet sammen med utførende entreprenør.

- Sikkerheten for de som skal rydde er det viktigste for oss nå. Det er viktig at vi gjør vurderingene ordentlig og planlegger godt slik at de kan jobbe trygt, forteller Bye.

Anbefalt omkjøringsveg er E39 og ferjesambandet Halsa Kanestrøm. Det er også mulig å kjøre fv. 65 og fv. 670 ferjesambandet Kvanne-Rykkjem, men dette sambandet trafikkeres kun av ei mindre ferje.

Fjord 1 melder at ferja mellom Halsa og Kanestraum går kontinuerlig uten opphold. Kvanne - Rykkjem følger ordinær rute, noe som betyr at de går kontinuerlig. Trafikantene må påregne ventetid, spesielt på Halsa - Kanestraum.

På strekninga Kvanne-Rykkjem har avgangene så langt søndag fått med alle bilene.

Det er forventet stor trafikk på de to ferjesambandene søndag kveld på grunn av helgetrafikken fra Oppdal til Nordmøre.

- Trafikantene må forvente at det er kø og regne med at turen tar lang tid, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen.