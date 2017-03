Debuterer som forfatter

Romanen handler om den pensjonerte sosialarbeideren Arne Nilsen. En dag mottar han et brev fra et advokatfirma i Canada, som på vegne av en anonym klient spør om han er villig til å ta en DNA-test for å bekrefte slektskap. Dette setter i gang mange tanker: Hvem kan slektningen/slektningene være, og hvorfor oppgir de ikke sitt/sine navn?

For Arne Jensen blir brevet fra Canada starten på en reise tilbake gjennom oppveksten. Hvor godt kjenner vi egentlig våre nærmeste og vår familiehistorie? Hvorfor venter så mange av oss med å spørre til det er blitt for sent? Hva betyr familiens historie for utviklingen av vår identitet?

Han og flere i familien inviteres til Canada hvor det venter mange overraskelser og dramatiske historier. Reisen går til Bella Coola, et lite isolert samfunn i enden av en lang fjord i British Columbia, opprinnelig befolket av nuxalker, en lokal indianerstamme. De var nær ved å bukke under på grunn av sykdom i 1890- årene da 200 norskamerikanske nybyggere kom dit fra Minnesota.