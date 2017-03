Nydelig lanseringskonsert

Det var ingen selvfølge at de fem musikerne skulle komme seg til Nesset prestegard denne vinterdagen i mars.

– Reisa tok 19 timer. Flyet prøvde å lande på Årø, men greide det ikke og returnerte til Oslo etter fire forsøk. Der overnattet vi og skulle så ta et fly til Ålesund neste dag. Flyet fikk teknisk svikt, så vi måtte vente på Gardermoen. Der benyttet vi tida til å øve, forteller festivalsjef Lars Petter Bjerkeset.

– Vi lo av hele opplegget.

Til tross for lite søvn følte de seg giret på å gi publikum en stor opplevelse, og de sviktet ikke. Publikum klappet og jublet fornøyd hele kvelden, og det var bare godord å høre fra folk. I pausen var det skravling og god stemning i både saue- og kufjøs.

Sjøl syntes musikerne Nesset prestegard var et fantastisk sted å spille på. Og på historisk grunn var det naturlig at Bjørnstjerne Bjørnson ble snakket om. Bjørn Ølander kom inn på både Bjørnson, Grieg og Ole Bull, som han sa var med og bygde det nye moderne Norge og skapte stolthet.

Vi fikk for øvrig høre flere stykker av Edvard Grieg i løpet av kvelden.

To unge talent på 8 og 11 år var også invitert på konserten: Helene Andberg Malme og Lydia Sjaastad Hagen fra Fræna spilte fem pianostykker, og overbeviste oss om at dette er jenter som kan komme til å nå langt.

– Vi har spilt i to og et halvt år, og har spilt sammen lenge. Det synes vi er så artig, forteller jentene til Driva. De har lyst til å satse på musikken. I dag går de på Fræna kulturskole og har fått inspirasjonsprisen.

Gustav Rørmark er bare 15 år, men framsto som en meget voksen, sjølsikker og dyktig fiolinist. Det er sannelig ikke rart han tok førsteprisen i Nordstrand kammermusikkonkurranse. Han spilte lørdag Edvard Griegs fiolinsonate No 2. Et av de beste innslagene under konserten, syntes undertegnede. Inga Vågan Gaustad var også en opplevelse. Hun er en av de største fiolintalent i Norge og spilte Mozarts fiolinkonsert No 5 i A-dur, akkompagnert av Ole C. Haagensrud. Her fikk en de nydeligste trillende toner, vakkert og et forrykende samspill.

Lars P. Bjerkeset spilte en japansk folkemelodi sammen med Risa Ambo på klaver. Stemningsfullt og flott. Ambo spilte også Griegs 1. sats av eneste sonate for soloklaver.

Erik Fostervoll bidro også med blant annet fin orgelmusikk av J.S. Bach.

Inga Våga Gaustad, Gustav Rørmark og Ole C. Haagensrud framførte tre stykker av Sjostakovitsj, som også var flott.

Haagensrud avsluttet med et stykke av Nikolai Kapustin, som skriver mye jazz, også klassisk musikk i jazztonespråk.

Lanseringskonserten ble en stor opplevelse og en forsmak på alt det fantastiske Nesset musikkfest har å by på når den går av stabelen 22. til 25. juni 2017.

Hele programmet ble lansert etter konserten på Nesset prestegard og her er det mye å se fram til: det blir historisk marsj gjennom Eidsvåg med HMKG 3. kompani, og drilloppvisning på Alstadplassen, samt påfølgende festkonsert i Nessethallen.

Tine Thing Helseth spiller trompet i kufjøset på prestegarden, Red Hot og Frode Alnæs møtes i en ny konstellasjon på prestegarden. Det blir familiedag på prestegarden med kor og korps, teater, opptredener og konsert.

Videre får vi en spesiell konsert med klassiske perler i kufjøset, og musikkcruise på Eikesdalsvatnet. Det blir irsk pubkveld samme sted, og til slutt blir det konsert i Nesset kirke.