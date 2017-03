Åpner tirsdag kveld

Statens vegvesen åpner rv. 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal for trafikk igjen tirsdag 28. mars klokka 2200. Det melder etaten i en pressemelding.

- Det har vært gjort et omfattende arbeid for å få ryddet og sikret fjellskjæringa. Det er mange som har jobbet dag og natt for at vi nå kan åpne vegen igjen, sier seksjonsleder Torgeir Bye i Statens vegvesen.

Fjellblokka som stod igjen er fjernet. Fjellskjæringa er rensket for løst fjell og steinen på vegen er delt opp og kjørt bort. Arbeidet har vært gjennomført i nært samarbeid med geolog.

Selv om vegen nå åpner for trafikk, vil det fortsatt være arbeid med sikring langs vegen. Det kan bli behov for kortere stenginger i forbindelse med dette arbeidet.

Det har vært jobbet skift natt og dag, og i kombinasjon med at det gikk greiere å ta ned løsmassene en forventet. Nå er vegen klar for åpning klokka 22 tirsdag kveld.