Ber til fotokafe

Lørdag åpner fotoklubben kaffekranene og steiker bakels på Trudvang. Dit inviteres alle som kan krype å gå på fotoutstilling med helgakaffe attåt. Fotoklubbens medlemmer stiller ut sine bilder. Det blir stor variasjon i ulike typer foto, og medlem Jürg Brunke tar med makrostativ og viser makrobilder.

– Håper mange kommer og ser på bilder og spør og prater om foto, sier leder Ronny Kvande i Surnadal fotoklubb.

Fotoklubben i Surnadal teller i dag 20 medlemmer. Treff arrangeres hver måned. Der viser medlemmene fram bilder og ulike fototeknikker diskutteres. Klubben arrangerer temakvelder med jevne mellomrom. Da dras det veksler på egne krefter. Sist var det panoramafoto som sto på programmet. Kvande sier det trolig blir arrangert et fotokurs om det blir mange nye medlemmer. Et kurs for å lære mer enn autofokus.

– Alle med interesse for foto er velkommen som medlem, enten de bruker kompakt- eller speilreflekskamera, sier Kvande.

Sosialt

Han ønsker å avlive myten om at fotoklubben er for de med superkamera som tar proffe bilder. Kvande sier klubben er for alle som liker å ta bilder. Og av sosiale medier ser han det er mange som er interessert i å fotografere.

– I fotoklubben lærer vi av hverandre i et sosialt fellesskap, og vi arrangerer kurs om medlemmene ønsker det, sier Kvande.

Utflukter

Fotoklubben i Surnadal har eksistert siden 1976 og er 41 år i år. Mange har vært medlemmer opp gjennom de fire tiårene, og klubben håper helgens kafeutstilling fører til ny vekst. Blir arrangementet populært vurderer fotoklubben å ha ny kafe til høsten.

– Klubben ser for seg å arrangere utflukter dit medlemmene synes det kan være interessant å fotografere, sier Kvande.