Får bekymringsmeldinger

Mattilsynet i region Midt mottok i fjor 1177 meldinger fra folk som var bekymret for at dyr ikke hadde det bra. Det er en økning sammenlignet med året før.

-Det er veldig viktig at folk melder fra til Mattilsynet hvis de har mistanke om at dyr ikke har det bra, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet.

– Alle har plikt til å melde fra dersom de har mistanke om at dyr lider.

Mattilsynet drar på tilsyn i alle typer dyrehold, med både oppdrettsfisk, produksjonsdyr, sportsdyr og kjæledyr. 164 av bekymringsmeldingene i fjor i region Midt gjaldt kjæledyr. Region Midt omfatter Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Alvorlige brudd på dyrevelferdsloven blir anmeldt til politiet

Mattilsynet vurderer hver enkelt bekymringsmelding som kommer inn.

-Vi må alltid vurdere om vi skal ut på tilsyn, eller om vi skal ta kontakt med dyreeieren på en annen måte, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet.

- Dyreeiere som står bak alvorlig vanskjøtsel eller mishandling av dyrene sine får overtredelsesgebyr eller blir anmeldt til politiet av Mattilsynet. Det hender også at noen får forbud mot å holde dyr.

Eier har alltid ansvaret

Den som eier et dyr har plikt til å sørge for at det har det bra.

-Det er et stort ansvar å eie et dyr. Det er alltid, uten unntak, den som eier dyret som er ansvarlig for at dyret blir behandlet med omsorg og respekt, ut fra dyrets egenart, sier Elisabeth Schei-Berg i Mattilsynet.

Varslingsknapp på mattilsynet.no

Mattilsynet nettside har en varslingsknapp der det er enkelt å melde fra om bekymringer for dyr eller andre av Mattilsynets ansvarsområder, som f.eks. dårlig hygiene på spisesteder.

I hele landet fikk Mattilsynet i fjor inn 9381 bekymringsmeldinger som gjaldt dyr.