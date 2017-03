Jonas og Harald blir same-Thorkel

Det er klart etter at JazzåTeateret Produksjon AS har holdt audition for rollen etter at Harald Brusethaug signaliserte at han ville ha avløsning.

- Vi har fått til en løsning vi sier oss svært godt fornøyd med. Harald vil tolke same-Thorkel fra scenen under de fleste forestillingene i år, men samtidig bygger vi opp en ny same-Thorkel med Jonas. Han har en imponerende kraft og trøkk i sin stemme, som imponerte oss, sier regissør Pål Øverland i en pressemelding.

Jonas Bersås Folde er glad for å få muligheten til å prøve seg som same-Thorkel:

- Det finnes ikke ord som kan beskrive den følelsen jeg har hatt i magen siden jeg fikk vite at jeg skal spille same-Thorkel. Følelsen er helt magisk. Jeg er utrolig takknemlig for tilliten og gleder meg enormt til å komme igang med øvinger og å se igjen alle som er involvert i stykket.

Fem på audition

Fem dyktige menn stilte nylig opp til audition.

- Alle hadde store kvalifikasjoner og alle er sterkt ønsket med i årets oppsetning. Allikevel er det med stor glede vi kan melde at Jonas - fra vårt eget ensemble - ble valgt. Siden han trenger mer erfaring i en så stor rolle, har vi kommet til at Harald drar det tyngste lasset mens Jonas blir med som understudy. Det betyr at han får enkelte forestillinger i år og arbeider videre med tanke på fremtiden, sier Øverland i pressemeldingen.

- Aldri en blåkopi

Gjennom alle år med musikkspillet har hovedidéen vært å ta vare på det beste musikkspillet rår over av lokal kunstnerisk kvalitet og blande den med kompetanse utenfra. Ikke bare profesjonelt, men også i geografisk forstand. Det har vært et mål å rekruttere fra hele Midt-Norge, og av og til enda lenger fra.

-Vi har alltid hatt som ambisjon å utvikle talenter fra egne rekker og å gi disse utfordringer og muligheter i produksjonen. Dette er nok hovedgrunnen til at vi klarer å produsere en stadig vital og livskraftig forestilling av Lady Arbuthnott. Det skal aldri være en blåkopi av fjorårets forestilling, sier regissør Øverland, som røper at det jobbes også med nye scener.

Søker voksne

Leder i JazzåTeateret produksjon, Anne-Bente Skare, legger til at castingarbeidet for årets musikkspill har kommet langt, men at det fortsatt trengs ressurser.

-Vi har både større og mindre roller for voksne, spesielt menn, som foreløpig ikke er besatt. Vi ønsker derfor at de som ønsker å være med tar kontakt med oss snarest, sier Skare, som varsler kick-off for årets musikkspill rett over påske. Er du interessert i å være med på årets musikkspill, ta kontakt