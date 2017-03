Mushtak tilbake i Sunndal

Mushtak Alsaadi var fastlege i Sunndal i årene fra februar 2004 til februar 2011. Da flyttet han med familien, først til Saudi-Arabia, og deretter til Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, hvor han har arbeidet som lege og spesialist innen allmennmedisin de siste fem årene.

Nå er han tilbake i Sunndal.

- Kanskje først og fremst for barnas skyld, forklarer han. To av de fire barna er født i Sunndal. Han sier at familien ser for seg å bli på stedet. Han sier at han gleder seg over å være tilbake som fastlege.

Helsesjef i Sunndal, Kari Korsnes, setter også stor pris på å ha alle fastlegehjemler besatt.

- Det var flere søkere på fastlegehjemmelen, men Mushtak var den best kvalifiserte, sier hun.

Den nye fastlegen vil trolig bli mulig å søke opp på Helfo fra 1. april. Han vil ha en liste med plass til 1200 pasienter.

