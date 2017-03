Støtter deponi på Raudsand

Fremskrittspartiets Erling Rød er opptatt av at kommunestyret i Sunndal skal uttale seg positivt til deponiplanene på Raudsand. Rød viser til at Raudsand har en lang industrihistorie med bergvergsdrift og materialhåndtering.

- I 1913 starta AS Aura. I 1953 starta Verket. I dag har 1000 mennesker arbeid med kraftproduksjon og kraftforedling. Det blir litt avfall. Mindre enn tidligere. Mange 1000 tonn sendes til Langøya NOAH. Vi har gjenvinning og avfallshåndtering på Rød og Raudsand.

Kraftproduksjon, kraftforedling, gjenvinning og avfallshåndtering hører sammen. Vi er flinke og tjener gode penger på alt dette. På Sunnmøre ville de kalt et «cluster», sier Rød.

Han er sjokkert over ordfører Ståle Refstie som i Aura Avis 16. mars sier «Molde får alle fordelene»

- Slik skal vi ikke tenke eller si. Det lover ikke godt for samarbeidet og vårt ønske om å være kraftsenteret mellom fjord og fjell. Jeg er også skuffet over Orkide som ikke er et politisk organ, men her blir et politisk talerør for Tingvoll. Vi har ikke drøftet hva ordføreren skal mene i Orkide. Vi lever sammen av det samme sier Rød.

I dagens kommunestyre fremmer han følgende forslag til uttalelse:

«Sunndal kommune er positiv til at det lages et nasjonalt deponi på Raudsand.

Vi er trygge på at utredningen, byggingen og driften vil bli på beste måte.

Vi er også trygge på at tilsynsmyndighetene vil se til at alt går skikkelig for seg.

Langs norskekysten og på veiene transporteres det i dag mye farlige stoffer på en trygg måte uten de store problemene. Transport fra Raudsand vil også foregå på en trygg måte.

I Sunndal, Nesset og Tingvoll er det mange sysselsatt med kraftproduksjon og kraftforedling.

Kraftforedling er lønnsomt, men gir litt avfall. Det blir mye mindre avfall i dag enn for en mannsalder siden.

I Sunndal og Nesset har vi flere lønnsomme virksomheter som driver med materialgjenvinning avfallshåndtering og avfallstransport.

Et nytt deponi i fjell på Raudsand vil gi aktivitet i noe vi er flinke til".