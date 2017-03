Vil satse i Eresfjord

Det er i løpet av de siste månedene det har skjedd ting rundt eierforholdene hos vannprodusenten Eirawater i Eresfjord. Det er selskapet First Star fra Saudi-Arabia som gjennom selskapet Norwegian Water AS har sikret seg 77 prosent av aksjene i Eirawater As. Det er Romsdals Budstikke som opplyser dette.

Bedriften har tilholdssted i industriutleiebygget i Eresfjord, og har høstet mange priser for godt vann og god design på flaskene. Bedriften har likevel slitt med til dels betydelige driftsunderskudd. I 2015 kom underskuddet på bortimot en million kroner. Fjorårets regnskap er foreløpig ikke klart.

Driva blir henvist til bedriftens nye daglige leder, Harald Dahl i Oslo, for å få en kommentar til at det er kommet inn ny hovedeier i Eirawater.

Dahl sier det er et team som har tatt over driften på konsulentbasis. Ny hovedeier er på plass, og det skal investeres betydelig beløp i å utvikle både lokaler og nye etiketter på flaskene.

– Hvem er den nye hovedeieren?

– Jeg kan ikke kommentere dette. Akkurat nå ønsker vi å ligge under radaren fram til vi har fått på plass en samlet presentasjon av planene vi har for Eirawater. Det kan skje om en måneds tid. Det jeg kan si er at det nå legges opp til en tøffere satsing og utvikling av merkevaren Eirawater, sa Dahl til Driva onsdag ettermiddag.

Til Romsdals Budstikke har han lettet mer på sløret. Daglig leder sier produksjonslokalene og hele produksjonsanlegget skal fornyes. Det skal investeres tungt i fabrikkanlegget, og det skal brukes det siste av teknologi i produksjonslinja.

Olbjørn Kvernberg har vært tungt inne på eiersiden i bedriften og var fram til nylig styreleder i Eirawater. Heller ikke Kvernberg er spesielt snakkesalig når det gjelder opplysninger om den nye hovedeieren.

– Jeg har ikke mandat til å fortelle om det. Det som nå skjer er positivt for bedriften og er en ønsket utvikling sett fra eksisterende eiere. Når vi ikke kan gå ut med informasjon om den nye eieren nå, skyldes det konkurransehensyn. Sa Kvernberg til Driva onsdag ettermiddag.

–Var dere nødt til å hente inn ny kapital på grunn av den økonomiske situasjonen i bedriften?

- Nei, absolutt ikke, sier Kvernberg.

En kikk i Brønnøysundregisteret viser at den nye styrelederen i Eirawater har adresse Saudi-Arabia. Han heter Khalid Ali S Aljumaid. Nestleder i styret er Olbjørn Kvernberg. Øvrige styremedlemmer er Nadir Hassan Salhen El Houni, også han fra Saudi-Arabia. Bernard Graney, Frode Hammerø og Harald Dahl sitter også i styret.