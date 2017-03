– Her skal vi ha det artig

Ordfører Rolf Jonas Hurlen gleder seg over at Nessethallen endelig er ferdig, sammen med kulturkonsulent Turid Leirvoll Øverås og politikerne Eva Solstad Alme og Svein Atle Roset, samt barn, unge og andre som skal bruke hallen.

Roset kan fortelle at det er hele 40 år siden de første samtalene om og planleggingen av Nessethallen startet:

– Det har vært et langt svangerskap.

Hurlen legger til at han har vært i politikken i 30 år, og at hallen har vært et tema siden den gang. Ting har tatt tid:

– Kommuneøkonomi har stoppet prosjektet. sier Hurlen.

– Det har også vært ventetid med hensyn til spillemidler. Vi måtte komme i posisjon. Den hallen som nå er realitet er den som det ble søkt om spillemidler for i 2011, fortsetter Roset.

Storstue for alle

I 2017 står endelig idrettshallen ferdig.

– Dette er en stor milepæl for hele Nessetsamfunnet. Kultur er ofte ikke det som kommer i første rekke. Nessethallen vil bygge identitet og stolthet, dette er en hall for framtida, sier Hurlen.

– Nessethallen er for alle innbyggere i hele Nesset, og det er en gledens dag at den endelig åpner, understreker Roset.

De peker på folkehelse som et viktig aspekt.

– Man får også med barn av flyktninger på aktiviteter. Det er bra at man kan bidra der også, sier Roset.

– Gymsalen har ikke vært stor nok. Nå kan alle drive med det de vil, legger Solstad Alme til.

De er sikre på at Nessethallen vil fremme bolyst og videre aktivitet i kommunen. Det skal være gratis å bruke hallen for frivillige organisasjoner. Andre skal betale leie.

– Et kulturhus

– Nessethallen er ikke bare idrettshall, men også et kulturhus. Vi er glade for å ha fått på plass en storstue. Det legger til rette for større arrangement, som for eksempel Hans Majestet Kongens Garde 3. kompani og Ole Ivars. Vi hadde aldri fått plass til Garden hvis det ikke hadde vært for hallen, den åpner for nye muligheter, fortsetter Hurlen. Det er planlagt konserter og tilstelninger framover, så det er bare å glede seg til opplevelser. 17. mai-feiringen blir i Nessethallen og toget skal gå fra Bergtun i år.

Hallen er godkjent for 1100 personer. Dette gjelder hele hallen med alt av rom.

De håper det vil vokse og gro i alle slags ballidretter og andre idretter.

– Det er naturlig at det kommer nye typer idretter det ikke har vært rom for før, for eksempel håndball. Vi kan kanskje få til en oppvisningskamp, sier Hurlen.

– Skolene vil bruke hallen framover som en type prøvedrift. Etter hvert vil andre lag og organisasjoner komme inn. Det vil bli opplæring av bruken i starten nå. Det blir et teknisk personale og det er ansatt en vaktmester.

De er fornøyde med at hallen utseendemessig er tilpasset miljøet.

– Den er ikke så dominerende, og den ligger i nærheten av kunstgrasbanen og skoler. Den ligger sentralt til og er lett tilgjengelig, sier de.

– Hele området har blitt flott og likner på en idrettspark, dette er et stort løft, legger Øverås til. Det har vært ryddet i skog og på uteområde ved elva.

Fornøyde elever

Skolene har begynt å bruke hallen i gymtimer. Da Driva var i Nessethallen, stilte alle 8.-klassingene med lærere opp til fotografering. På oppfordring klatret de i klatreveggen, og spilte landhockey.

– Kjempefin og stor hall, sier en fornøyd Kaja Husvik.

– Det er også veldig bra garderober.

Eli Serine Stubø er enig:

– Ja, høgtaleranlegget er også bra.

Elevene forteller til Driva at de bruker hallen også i friminuttene.

– Vi deler opp hallen og spiller kanonball, volleyball og landhockey.