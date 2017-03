Klare for Bowie-hyllest

Lørdag inntar Indre Nordmøre Kristiansund for femte året på rad for å tilby lokale matvarer og håndverksprodukt.

Når torgdagen er over og byens aller første elitesertiekamp mellom KBK og Molde er unnagjort, er "Surnadals Hyllest til David Bowie" klare for å sette et skikkelig punktum i Braatthallen.

Primus motor Rune Dalager gleder seg og håper på mye folk og god stemning.

- Vi har timet det sånn at dørene i Braatthallen åpner klokka 20, like etter at fotballkampen er ferdig. Så i stedet for å stå i lang busskø eller gå helt ned til sentrum, kan de som ønsker det gå den korte veien fra stadion til Braatthallen og finne seg varme og gode seter der med en forfriskning eller to med det samme, forteller han.

- Konserten starter presis klokka 21, og vi håper så mange som mulig drar på konsert for å (forhåpentligvis) feire KBK sin første eliteserieseier sammen med oss. Kanskje vi legger inn en referanse til kampen i løpet av konserten også, vi får se….

Bredt repertoar

Bowie-gjengen har med 21 låter til konserten som varer i ganske nøyaktig 1 time og 40 minutter.

- Det betyr at vi er ferdige rundt klokka 22.40. Da passer det godt å dra på puben nede i byen etterpå for den som vil det.

Dalager opplyser at det blir et selektivt, men likevel bredt utvalg fra Bowies store katalog. Både rock ‘n roll, 80-tallspop, litt psykedeliske innslag, improvisasjon, og ikke minst mye hits.

- Vi har funnet fram noen av de største og mest melodiske låtene signert Bowie: «Let’s Dance», «Sound And Vision», «All The Young Dudes», «Ziggy Stardust», «Absolute Beginners» og «Space Oddity» for å nevne noen.

Han legger til at publikum også får høre resultatet av samarbeidet med andre artister, som for eksempel «Fame» (Lennon) og «Under Pressure» (Queen), og «The Man Who Sold The World», som kanskje er mest kjent i Nirvana sin versjon.

- Vi flytter med oss hele produksjonen fra Surnadal; gitarer, trommesett, forsterkere og, -ikke minst, egenproduserte filmlerreter for å lage den samme visuelle innpakningen der som i Surnadals Storstue før jul. Det er en ganske stor produksjon, og det kommer til å fungere perfekt i Braatthallen.

Godt samarbeid

De seks danserne som var med på scena i Surnadal blir også med til Braatthallen, noe som setter en ekstra spiss på forestillingen.

- Denne gangen, som før, har vi et tett samarbeid med Surnadal kommune, som sammen med Sunndal skal arrangere torgdag samme dag, der man kan nyte «smaken av Indre Nordmøre» med regionale produsenter.

I tillegg til kommunene som gjennom SUSU-samarbeidet har ytt økonomisk bistand, har Dalager & co også fått bred støtte fra private næringsaktører, hvor både Tidens Krav, Surnadal Sparebank, Gjensidige, Pipelife Norge AS og Amfi Drift har bidratt med sponsing.

- Vi har dessuten hatt et veldig godt samarbeid med Braatthallen og deres tekniske avdeling Stagepartner AS helt siden vi begynte samarbeidet i 2013, så dette ser vi virkelig fram til, sier Dalager.

Se ny video-trailer her