Om oppvekst på Klokkargarden

Liv har sendt oss denne helsinga til "Sønndala":

Etter 57 år i Tyskland, kom eg 2015 heim til Norge og busette meg hos søstra mi, Berit i Trondheim.

Vi vart inviterte til Oppdal av ei barndomsveninne. Der fekk eg vete at det hadde våre skreve mykje på Facebook om klokkargarden i Sunndal, kvar den var og kven som budde der, ja, dei hadde til og med skreve om natta! Det tenkte eg, må eg ta tak i og gje svar på! Naturleg nok, vart det gløymt.

For ei tid sia, las eg i Aura Avis at noko skulle gjerast med husa på Klokkargarden i Sunndal , det skulle bli måla, pussast opp , eller noko liknande. "No må i skriv" tenkte eg - borte var det. Men no kjem det! Aldri for seint!

Sidan eg vaks opp på denne garden, vil eg gjerne at andre skal få vete kvar garden var og kven som budde der og - kvifor den vart riven.

Offisielt heitte garden Sjølandhagen , dagleg kalla Klokkargarden. Husa, sjå biletet, låg der den vidaregåande skulen i dag står. Klokkargarden vart bygd på Sjøland, men elva, Driva, grov så mykje at garden måtte flyttast. Den vart da flytta lenger opp mot Hovsnebba, til Sjølandhagen i 1880. Til klokkargarden høyrde eit jordstykke på Håsøran (no Verksbyen ), ein skogteig på same sida av Driva og fiskerett i Sjølandhølen, saman med garden Sjøland. Til garden Sjølandhagen høyrde dyrka/udyrka jord omkring husa.

HISTORIE:

Mor og far, Lilly og Fredrik Husby, flytta til Sunndal 1932. Far vart tilsett som lærar ved Furu skule (der Røde Kors held til i dag) og klokkar i Hov Kyrkje. Sjølandhagen var klokkargard, tilhøyrde altså den Norske Statskyrkja, slik at den nytilsette klokkaren flytta inn der. Med på lasset hadde dei to kyr, piano og eit orgel med pedalar - og sikkert mange tankar og planer korleis alt skulle bli til beste for folk og fe. Stor spaning om framtida.

Næraste nabo var Trøa (der står våningshuset enda). Lars Trøen med 3 vaksne born budde der. Øst for Trøagarden, stod eit lite hus, der budde Pe Tangen (Tango), ein "gammelungkar", det vart sagt at han var den siste "bjønnaskyttaren " i Sunndal. Dette huset er nedrive for lenge sidan og eit nytt hus står på den tomta.

BILETET AV SJØLANDHAGEN

Midt på det kvite huset, inngangen, til venstre "spisestøgu", der orgelet fekk sin plass, til høgre "finstøgu" der pianoet fekk plassen sin. På baksida var det 2 soverom og kjøken med utgang til det raudmåla fjøset. Under kjøkenet var det eit kanskje 6 qm stort hol , kjellar, ( berre jordgolv). Mellom huset og fjøset var det ein brunn, der vi kunne avkjøle mjølka.Heilt til venstre, var det vedskjul og eldhus. Framom huset planta foreldra mine syren (blå og kvit) jasmin, laga grasplen og planta roser. Det var fint og lukta godt sommars tid.

Lenger ned mot riksvegen og elva, låg dei to Sandegardane, Øststu og Utistu, på andre sida av riksvegen låg Lensmannsgarden. I Øststu budde Anna og Ola Sande, dei hadde 7 born. I Utistu budde Brit og Nils Sande, (smie) som og hadde 7 born.

For unge lesarar kan eg fortelje at Øststu og Utistu og vi hadde felles telefonnummer, eller linje. Telefonsentralen var på Leirbrekka. Ville vi ringe til Øksendal eller lenger bort, måtte vi ringe sentralen, men vi tre naboane kunne ringe til kvarandre, utan at det kosta noko. Telefonapparatet var festa oppå veggen. Til Øststu var det to korte ringetonar, til Utistu tre lange og til oss to lange og ein kort. Pe hadde ikkje telefon, heller ikkje Trøa. Dei kom til oss for å låne telefon, men det var sjeldan, kanskje berre ein eller to gonger i året. "Det villa kje ha gått an no for tida!!"

Dette var grenda der eg vaks opp, frå 1936, da eg vart født, til eg reiste til Trondheim i 1952. Det var ein god plass å veksa opp . Eg var einaste ungen på den tida. Barna på nabogardane var ungdomar og for vaksne til å leike med meg.

Far var ein arbeidsam, drivande kar, født i Ångarden i Øksendal. Han dyrka opp, rydda bort skog og stein med handmakt oppe på klokkarbakken til beite, slik at da krigen tok til i 1940, var det 3 mjølkekyr, 2 ungdyr,1 gris og høner på garden. Han hadde og god hjelp, som drengar hadde han fleire unge, sterke, flinke karar: Eilert Ottem, Endre Sande, Adolf Furu, kanskje fleire og, men dei hugsar eg ikkje namna på.

KRIGEN

I 1940 vart jorda oppe på bakken teken av tyskarane. Dei bygde brakker oppå der og ei kjempestor brakke som hadde eit stort kjøken med ein enda større matsal. Under bakken bygde dei bunkersar, som vart nytta som kjølerom og lager. Bunkersane var gravd inn i bakken, inngangane var godt gøymt attom nokre frukttre far hadde planta.

Det var vaktstøgu med bom opp mot bakken,(der hadde far planta nokre lerketre, ( kanskje står eit eller to enda). Mellom Pehuset og Trøa vart nok ein bom bygd, begge med bevæpna tyske vakter 24 timer i døgnet. I Presthagen bygde tyskarane brakker og hesthallar over eit stort område, og Soldatheimen,som stod lenge etter krigen. Soldatheimen vart seinere kalla Skuleheimen, bruka som framhaldsskule, realskule og yrkesskule. Der var eg elev på framhalds- og realskulen, med Kringstad og Oluf Løvsletten som lærarar.

Altså , vaks eg opp mellom 2 bommar med tyske, bevæpna soldatar på vakt 24 timar i døgnet. Eg var aldri redd, alle passa på meg, dei gode naboane og dei tyske vaktene. Far vart mykje bruka som tolk. Han var, trur eg, den einaste som kunne tysk i bygda.

Eg må fortelje at da Sunndalsøra vart bomba av tyskarane og alle husa brann, flytta mange av butikkane på Øra varelageret (eller det dei berga ut) til låven vår. Der vart det lagra mjøl, sukker såpe og mykje anna.

Inn i Pehuset flytta familien Åsta og Osvald Knutsen (bokhandel) med dottera Åse . Huset deira brann ned under bombinga . Endeleg hadde eg fått nokon å leike med - sjøl om Åse var litt eldre. Eg trur i 1942 fekk ho poliomyelitt; vi visste ikkje riktig kva det var, influensa eller noko slikt, så vi fortsette å leike i lag. Da tyskarane fekk opplysning om kva det var, kom det eit stort skilt, som vart spikra opp i bjørka framom huset : ACHTUNG, ACHTUNG! BETRETEN VERBOTEN ! GEFÄHRLICHE KRANKHEIT. (Gi akt, gi akt, smittsom sykdom! Adgang forbudt ) .Det skiltet hang i treet heile krigen, ikkje ein tysker kom i nærleiken, slik at Pe og dei andre i huset og mora mi høyrde norsk radio frå London resten av krigen.

ETTERKRIGSTIDA

Endringane etter krigen var store. Oppbygging var ordet! Det skulle byggast hus til dei som mista heimane ved bombinga og til dei som kom flyttande for å arbeide ved Aura og seinare ved Verket. Først vart, trur eg , Presthagen og Holten bygd, desse områda høyrde Prestgarden til . På Holten bygde mange som vart huslause i 1940, blant andre Åsta og Osvald Knutsen. Til Presthagen kom og familiar frå Sunndal og frå andre kantar av landet. Til Presthagen flytta familien Ane og Olaf Furu; dei kom frå Grøa og hadde mange born på min alder. Endelig fekk eg nokon å vera i lag med.Ho Mokka vart bestevenninna mi, ho er det enda! Og i 1946 vart søstra mi Berit, eit etterlengta fredsbarn og ei lita SØSTER født !! Det var stas det!!

Garden Trøen hadde og jord oppå Klokkarbakken, der var det "fonnafare" eit skrekkens ord på den tid, som ikkje har same verknad idag ! Der var det , den gongen for farleg å bygge. No er alt fullt utbygd. Eg trur, svømmehallen er reist opp på Trøa-jord.

Det første som vart bygd på Klokkargarden, var idrettsplassen. Der oppe hadde far teke til med opprydding etter tyskarane, no og med handmakt. Stein, mur og tre vart rydda bort,-- vi måtte få beite til kyrne og kanskje litt meir oppdyrka mark til eng. Under krigen hadde vi berre ei eller to kyr.

Men no skulle det komma ny fotballplass. Der den gamle idrettsplassen var, skulle Verket byggast. Einaste plassen var oppå Klokkarbakko. Ikkje rart at far var imot. Bygginga kom i gang, alt var innvilga, men da namnet på idrettsplassen vart kjend, var det hardt for far. #SANDE STADION"!!. Ikkje ein quadratmeter av idrettsanlegget var på Sandejord. Det var hardt!!

Seinare vart det bygd barneskule (1957), som seinare vart nytta som real/ ungdomsskole. Den heiter "Sande Skule" og bygd på "vår" jord. Klokkargarden er ikkje nemt med eit einaste ord i Sunndal. Ikkje rart at ingen i dag veit noko om denne garden, og kvar den låg.

KULTURELLE INTERESSER

Far hadde stor interesse for musikk: Han var utdanna organist, spela mykje piano, drengane våre var gode songarar. Det var mange musikalske kvinner og menn i Furugrenda og på Øra. Mor hadde og ei god songstemme, og far tok til med eit blandakor, som mange hadde stor glede av, både songarar og publikum. Etter krigen var det fleire familiar som kjøpte piano og far fekk æra av å undervise mange av ungane i å spela piano. Det vart og danna eit salongorkester, der var mange med. Øvingane var enten heime hos dr. Midttun (han hadde piano) eller heime hos oss. Mange var med: Midttun spela fiolin, (konsertmester), Kåre Koksvik fiolin ,Kolbjørn Halse fiolin, Eiliv Birkeland bratsj, Kåre Flaa kontrabass. Asta Knutsen fløyte, ein som heitte Hartvig ?? cello. Kanskje var fleire med, men eg hugsar ikkje namna. Det var svært morosame øvingar og dei spela ved mange tilstellingar , til glede for seg sjøl og for publikum, både i kyrkja, i gamle Hovshall og i Furuhallen.

Far slutta som lærar i 1962, som klokkar i 1963. I 1962 flytta mor og far til Skauland på Ålvundeid . Da hadde eg vore i Tyskland i mange år. Det eg hugsar best frå jula 1962, er at SOLA skein på juletreet !(det gjorde ho ikkje i Sunndal)!

Så vart klokkargarden riven, men før det budde fr. Reksten der (rektor ved Sunndal ungdomsskole) seinare og ein lærar frå Furu skule.

Heimen, der Berit og eg vaks opp var borte. På tomta vart så den vidaregåande skulen bygd. Eg hugsar mor var svært nøgd at det vart bygd gymnas ! på tomta.

Noko må eg gjere klart for alle som bur i Sunndal:

Klokkaren i Hov Kyrkje har a l d r i budd i " Borgstua"! I mi tid heitte det " Bårstu " (i tykkje dokko skull bruk det namnet! Borgstua høyrest i mine øro heilt frammunt ut).

I Bårstu budde forpaktaren av Prestgarden, som da eg var lita, heitte Even Hagen (kalla Øven) og søstra hans, Olina, som stelte for han. Utom å ha arbeidet med garden , fyra han opp i begge dei store vedomnane i Kyrkja til gudsteneste, bryllaup og gravferd. Han grov og opp gravene på kyrkjegarden med spade, sommar og vinter ! Kyrkja vart vaska av Mali og Marit Husby (mor og dotter ). Familien Korsvoll flytta seinare inn i Bårstøgu som forpaktar.

Oho, kor mykjy i kunn ha skreve om barndommen min, kor oss spela handball, om tida i speidern med ho Kari Ruud.

Helst ha i villa skreve dialekt, men de e de kje mange så ferstår i Sønndala længer! No e d vår, sola e komma, bekkkjin rinn nedover fjillsiån---, ni dala blomstra heggen snart! I kjenne lukta i naso!

Med vårleg helsing

Gudlaug Husby Golte