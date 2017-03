Vokser videre med reinhold og supply

Det er snart fire år siden paret tok spranget og etablerte eget selskap, Ødegårds Renhold og Service AS; med Maritha som eier, styreleder og reinholdsoperatør, og Espen som daglig leder.

Siden har de to lagt stein på stein i selskapet, som har vokst sakte, sikkert og kontrollert. Fra en omsetning på rundt halvmillionen i det første hele driftsåret har selskapet mer enn tredoblet omsetningen i 2016. Og veksten ser ut til å fortsette.

– Vi har mer å gå på, fastslår Maritha. Fra kontorstolen bak pulten i de nye lokalene i Nordmørsvegen 31. Det var her de to fant rom for videre vekst, for nye steg. Nå har de også etablert selskapet Ødegårds Supply AS.

Seks ansatte

«Make your dreams happen», står det med svarte bokstaver på hvit bakgrunn i ei ramme på kontoret. Det er på et vis akkurat det Maritha har gjort. Fått drømmene til å bli virkelighet, fått dem til å skje. Hun hadde hatt kommunen som arbeidsgiver gjennom flere år da ønsket om å kunne styre arbeidstida sjøl sto klarere og klarere fram. Til slutt tok hun valget, sa opp jobben og startet egen virksomhet.

I dag har reinholdsbedriften seks ansatte, og flere bedrifter og en god del privatpersoner i Sunndal er faste kunder. Ødegårds Renhold og Service AS tilbyr blant annet reinhold av private og offentlige bygg, alt fra hovedrengjøring og flyttevask til daglig reinhold, vindusvask og teppe- og møbelrens. Selskapet tar også på seg andre store og små oppgaver, som snømåking, plenklipping, sengeskift, frakting av søppel, og mye annet. Nå som våren er i anmarsj kan de også tilby bilrengjøring.

– Vi kan hjelpe med det meste, skyter Espen inn.

– Jeg er glad i mennesker, liker veldig godt å hjelpe andre, forklarer Maritha, om hva som ligger bak, hva som er drivkrafta. Hun snakker varmt om den viktige tilliten mellom selskapet og kundene, og legger til at hun setter stor pris på å få gode tilbakemeldinger fra folk. Som mange vet, liker Maritha og Espen også å gjøre en innsats for andre på fritida, blant annet har de gjennom flere år vært noen av ildsjelene bak tilbudet «Julekveld for alle», og Maritha er også med og skaper aktiviteter til glede for store og små gjennom Sande og Presthagen Vel.

– Jeg har vel egentlig ikke tid til det. Men hva gjør man ikke for å gjøre andre glade, smiler hun.

Nytt steg

Tidligere har paret drevet bedriften heimefra. De merket at det kunne være krevende å kombinere det med tre små barn og familieliv på heimebane. Å få egne og egnede lokaler har gjort godt.

– Dette her er jo et drømmelokale, smiler Maritha, og ser seg rundt. Det er lyst og fint, med god plass. Og gir altså bokstavelig talt rom for videre vekst.

– Jeg sa til Espen at «Her vil jeg starte butikk!». Og han svarte «Kjør på, jenta mi!». Og slik ble det. En måned etter var vi i gang. Vi kan være ganske impulsive. Det har gått fort, ler hun, og takker også ektemannen som en solid og god støttespiller gjennom prosessen. Espen har Hydro som arbeidssted til daglig, men bidrar likevel på ulike måter.

Utenfor butikklokalet har nå nye skilt kommet opp, som gir klar melding til forbipasserende om aktiviteten i lokalene. Ødegårds Supply AS skal blant annet selge reinholdsartikler, kontorrekvisita og utstyr til cateringvirksomhet. Foreløpig er parets eget renholdsselskap også det nye supplyselskapets eneste kunde – men håpet er at lokale bedrifter skal få øynene opp for nyetableringen. Flere har vært innom for hilse på. Ødegård lover gode produkt og konkurransedyktige priser. Hun håper også at nærheten til supplyleverandøren vil være et pluss. Ganske snart vil de to besøke aktuelle lokale bedrifter for å presentere seg og slå av en prat.

– Vi kan skaffe det meste bedriftene trenger, understreker Maritha, og lister opp en rekke produkt – alt fra verneutstyr, reinholdsartikler og papirark til pizzakartonger og snacks.

– Det er bare å ta kontakt, så kan vi hjelpe!