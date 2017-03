Jubileum for Norges vakreste

Etter at Øystein Opdøl fikk vernet Innerdalen for 50 år siden, har 173 andre naturområder fulgt i samme spor. Den gangen i 1967 var det sterke krefter i lokalsamfunnet i Sunndal som ville demme ned Innerdalen for å lage kraft. Opdøl strittet imot, forteller barnebarnet Eystein Opdøl til NRK.

– Han ville verne sin egen dal. På 60-tallet var det ikke mulig å verne privat grunn til nasjonalpark, og det var det de arbeidet for å lage. Hele Innerdalen var truet av en stor utbygging, og da hadde hele dalen blitt ødelagt og tømt for vann.

Totalt er nå 5,4 prosent av Norges landareal landskapsvernområder. Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier det er viktig for regjeringen å sikre disse områdene.

– Det er viktig å ta vare på de landskapsvernområdene vi har i Norge. Disse områdene er viktig for å ta vare på et representativt utvalg av norsk natur for ettertiden, og for å beskytte truet natur, mener han.