En 16 år gammel gutt er bekreftet omkommet etter en trafikkulykke på fylkesveg 341 ved Fagerbakken. Politiet skriver på twitter at uhellet skjedde da gutten på mopeden kjørte ut fra et industriområde. Det er ingen mistanke om promille eller for høg fart. Politiet fikk melding om ulykken klokka 22.27 fredag kveld. Ulykkesgruppen til Statens vegvesen er varslet.