Solid sjarmoffensiv

Her var kunst og håndverk, her var kortreiste smaksopplevelser, her var næringsliv og her var kultur. Samt to blidspente ordførere, Ståle Refstie og Lilly Gunn Nyheim, som trivdes godt midt oppe i det hele.

- Vi tror folk i byen legger godt merke til oss i dag, sier de to, i et telt summende av aktivitet.

Det var femte året på rad Sunndal og Surnadal forente krefter for å bringe indre til ytre for å vise hva regionen har å by på. I år ble torgdagen arrangert av SuSu-samarbeidet (næringssamarbeidet mellom Sunndal og Surnadal). På forhånd sa kommunalsjef i Surnadal, Karin Halle, at budskapet denne dagen var klart:

- Kom til indre, her skjer det ting!

Det greide regionen å få godt fram i teltet reist rett nedenfor rådhuset i Kristiansund lørdag. I et for anledningen svært så folksomt sentrum - som følge av kampen mellom KBK og MFK lørdag ettermiddag - var det mange som fant vegen til teltet.

- Det har vært mye folk hele dagen, salget går strykende, smiler Åse Torvik på Mosbøen Gårds stand. Smaksprøver på løvtynne flatbrød smakssatt med ramsløk og havsalt fikk bein å gå på. Det samme gjorde tjukklefser og tynnlefser. Og kristiansunderne handlet.

- Jeg er helt svett, ler makker Anders Øverås, og drar ei hand gjennom luggen.

- I fjor gikk vi tom for noen produkter et par timer før det var slutt, så i år tok vi med oss ekstra mye, smiler paret. Det var nok riktig tenkt.

- Vi omsetter nok for mellom 20 og 25 tusen i dag. Det ser ut til at vi kommer til å slå rekorden fra i fjor, sier Torvik. Og legger til at det er viktig for Mosbøen å være med på torgdagen.

Bratwurst, grovpølse, chiliburger, salamipølse og olaburger. Ola Sylte serverte smaksprøve etter smaksprøve i teltet lørdag. Folk så ikke ut til å få nok av Gårdsslakteriet Syltes produkter.

- Det startet litt rolig, men i tolvtida smalt det, nikker Ola, i full gang med å steke flere olaburgere.

- Det er lett å si ja til en forespørsel om å delta på dette arrangementet her. I Kristiansund blir vi bestandig godt mottatt. Og sjøl om varene våre selges på flere butikker her, så er det "gøitt" å møte kundene, smiler Ola.

- Flesteparten som stopper opp, ser ut til å kjenne til oss fra før.

På spørsmål om hva som er storselgeren, svarer Sylte:

- Baconet vårt. Det er sikkerstikket.

Markeringa i nordmørsbyen fortsetter nå i kveld med Surnadals hyllest til David Bowie. Etterpå har ordførerne invitert til nattmat, med ordførere og rådmenn med følge, samt involverte i den musikalske hyllesten i Braatthallen. Det går mot en sein kveld i byen.

I papiravisa onsdag kan du lese mer om det som foregikk i teltet på lørdag!