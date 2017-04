Smeltedigel av ung kultur

Det er i Midsundhallen det har skjedd i helga. Her har rundt fire hundre ungdommer fra hele Møre og Romsdal vært samlet til stormønstring - og mange av de flinke unge kulturutøverne kommer fra vår del av fylket.

Målet med fylkesmønstringa er å gi unge en arena for å utøve det de brenner for, gi dem mulighet til å knytte nye bekjentskaper, delta på verksteder og aktiviteter og vise for publikum hva de driver med i form av forestillinger og kunstutstilling.

På UKM-sidene på nett kan du se innslag med alle utøverne som har vært i aksjon på de seks forestillingene, samt bilder av bidragene til kunstutstillinga!

Fra Sunndal har bandene From the Top og Hanna og Alekto deltatt. Tore Pedersen har framført "Free falling", mens Ingrid Angela Gravem stiller med foto, Elise Nisja med maleri og Anja Kårvatn med tegning i utstillinga. Unge fra Sunndal er også med på arrangørsida: Hanna Haugen er konferansier og Lars Georg Kalseth styrer lys.

Fra Surnadal har Dreamers opptrådt med sang og dans, det samme har seks dansere i gruppa Reflection, duoen Gunn Astrid og Pål, og Karianne som spiller kornett. Synnøve Meisingset er med på utstillinga med akrylmaleri.

Fra Nesset deltar Helene Løseth Myrvang med sang, Håvard Bævre Ellingsgård med foto og Isabel Toven Holberg med akrylmaleri.

Fra Rindal er visepopduoen Second Harmony med.

Fra Halsa stiller Elise Megård med gitaren, Ingeborg og Natalie danser og synger, og Morten Silseth er med i Ungdommens ressursgruppe.

Se bilder og videoinnslag her!