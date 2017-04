Deklamerer Jesus palmesøndag

9. april kommer KKKK-Festivalkvartetten til Øye kirke. De som ønsker får oppleve Josep Haydns verson av «Jesu Kristi Sju Ord på Korset». Bernt Gudrunson Bøe deklamerer si eiga gjendikting av lyrikken bak verket. Det skriv Surnadal kommune på si heimeside.

Vidare skriv dei at «Jesu Kristi Sju Ord på Korset» er den klassiske samansettinga av Jesu siste tale, henta frå dei fire evangelia: - Fader, forlat dei! – I dag skal du vera med meg i Paradis! – Det er sonen din; det er mor di! – Min Gud, kvifor har du forlate meg? – Eg tørstar! – Det er fullført! – I dine hender overgjev eg mi ånd!

Fleire versjonar av Haydn

Haydns tonesetting «Die sieben letzte Worte unseres Erlösers am Kreuze» finst i ulike utgåver – for strykekvartett, orkester, kor eller klaver. I årets påskekonsertar spelar KKKK-Festivalens kvartett (Sara Övinge, Sara Chen, Anders Rensvik og Ole Eirik Ree). Mellom satsane deklamerer Bernt Gudrunson Bøe si eiga gjendikting av Karl Ramlers dikt «Jesu Tod», som i si tid danna tekstgrunnlag for Haydns eigen korversjon.

Uttrykksfull pasjonsandakt

Her er vakker musikk, sterke stemningar og tekster med ettertanke. Du møter den korsfeste saman med røvarane. Du får del i mor Marias fortvilte gråt. Du hører gjenklang av fortvilelsen, klagen, resignasjonen – og håpet. Alt gjennom uttrykksfull tonekunst av klassikkens «Fader Haydn». Ein pasjonsandakt av uvanlege dimensjonar.

Mange har komponert «Sju Ord»

«Jesu Kristi Sju Ord» var bruka liturgisk alt i mellomalderen. Seinare er teksten tonesett av ei rekkje komponstar. Schütz (1645), Haydn (1787), Cesar Franck (1859) og frå nyare tid russiske Sofia Gubaidulina og vår eigen Knut Nystedt. Men sterkast og vakrast talar kanskje Joseph Haydn.