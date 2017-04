Frykter for sanitetsbasaren

Det kan bli mye vanskeligere å arrangere basar og lotteri når EU-direktivet om hvitvasking skal implementeres i Norge. Det sier Frivillighet Norge i en pressemelding.

– Norske myndigheter må ta grep og skjerme foreningslotteriene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Det såkalte Hvitvaskingslovutvalget har tatt stilling til hvordan EUs direktiv skal implementeres i Norge. Utvalget foreslår å underlegge alle typer lotterier og pengespill det samme strenge regelverket.

– Vi støtter målet om å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. At store lotterier med millionomsetning blir underlagt strenge krav er viktig for å opprettholde tilliten til frivillig sektor, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Må skjerme de små

Men å kjøpe lodd er en viktig måte for folk å støtte opp om det lokale idrettslaget, korpset eller koret, og slike inntekter er avgjørende for den frivillige aktiviteten. EU-direktivet kan innebære at alle arrangører må søke om godkjenning, noe som vil gi unødig ekstraarbeid.

– Vi er kritiske til at utvalget ikke skiller mellom store og små lotterier. Denne vurderingen blir overlatt til Finansdepartementet. Risikoen for at korps- eller sanitetsbasaren skal bli misbrukt til hvitvasking er minimal. Samtidig kan konsekvensene av utvalgets forslag bli store og ramme svært mange, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Opp til regjeringen

Utvalget foreslår også at det skal opprettes et nytt register over reelle rettighetshavere. Registeret skal omfatte foreninger som er registrert i offentlige registre. Frivillighet Norge er kritisk til opprettelse av et nytt register dersom det innebærer at frivillige organisasjoner må rapportere opplysninger til nok en offentlig instans.

Det er nå opp til regjeringen å foreslå en ny hvitvaskingslov.

– Vi setter vår lit til at finansminister Siv Jensen følger opp regjeringens mål om forenkling for frivilligheten og skjermer tusenvis av lokale frivillige ildsjeler for økt byråkrati, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.